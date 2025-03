Jimena Gallego revela detalles sobre la detención de Aleska Génesis

Ciudad de México.- La presentadora Jimena Gallego compartió impactantes detalles sobre lo sucedido en el set de televisión momentos antes de la detención de Aleska Génesis, quien fue arrestada a la salida del foro tras su eliminación del reality "La Casa de los Famosos All Stars".

Gallego relató en un enlace para el programa Hoy Día cómo se enteró de la situación mientras se preparaba para entrevistar a la modelo venezolana. "Yo, como cada lunes de eliminación, esperándola en el foro para entrevistarla (...) De repente vienen y me dicen: 'ya no va a haber entrevista'. Yo pensé que tal vez estaba en shock, como le pasó a Zerboni, y que necesitaba asistencia psicológica", explicó.

Sin embargo, poco después notó una inusual agitación en el equipo de producción. "Vi que empezaban a correr, sacaban a la gente de las oficinas lo más rápido posible. Luego alguien de producción se me acerca y me dice: '¿puedes ir a tu camerino a cambiarte rápidamente?'. No entendía por qué la prisa hasta que alguien me dijo: 'la fiscalía está llegando por Aleska'", detalló.

Gallego también describió cómo fue el operativo de arresto: "A mi salida, veo a un grupo de aproximadamente 30 personas caminando hacia mí. Venían oficiales, pero no estaban uniformados ni había patrullas con logos. Fue un operativo muy discreto. Había muchos autos y muchas personas, y así fue como se llevaron a Aleska anoche de 'La Casa de los Famosos'".

Aleska Génesis enfrenta cargos por presunto robo

Aleska Génesis se encuentra actualmente detenida en el penal de Santa Martha Acatitla. La modelo es acusada de haber participado en el robo de relojes de lujo en un inmueble de la Ciudad de México, presuntamente vendidos posteriormente en Miami, Florida. Su situación legal se complica, ya que sus hermanas también estarían involucradas en el caso.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más detalles sobre su situación legal y los pasos a seguir en el proceso judicial.