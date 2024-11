Jorge Romero responde a Sheinbaum tras críticas

Este pasado fin de semana, dentro del Partido Acción Nacional, se votó por el nuevo dirigente del partido a nivel nacional, resultando ganador, Jorge Romero Herrera, mismo que fue criticado por la presidenta Sheinbaum.

Ante las críticas de la mandataria nacional, Jorge Romero Herrera, agradeció que la mandataria que hable sobre él como el líder del PAN pese a no tener la constancia de mayoría. Además, este negó y minio las acusaciones por el llamado "Cartel Inmobiliario".

"Presidenta antes que nada le agradezco mucho que ya empiece usted a hablar de mí, ni siquiera me han dado mi constancia de triunfo y usted ya me hizo el honor. Vamos bien. Estoy seguro que el PAN le seguirá dando de qué hablar (...). Usted alude a señalamientos contra mi persona, entonces le pregunto ¿Por qué no hay ninguna imputación contra mí si este tema ya tiene más de dos años ni una sola imputación ni una sola? Nosotros pese a la bienvenida que me dio insistiremos en el diálogo público transparente porque hablando es como se entiende la gente queremos hablar para encontrar soluciones a los problemas de a de veras en nuestro país como los lamentamos hechos que hemos vivido los últimos días", dijo en un video publicado en su cuenta personal de X.

Le respondo a la Presidenta @Claudiashein sobre la mención que hizo sobre mi persona en su conferencia mañanera. pic.twitter.com/VdlDtVqjfj — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) November 12, 2024

La mandataria señaló que Jorge Romero Herrera, es el líder del llamado Cartel Inmobiliario, una idea usada por la fiscalía de la Ciudad de Mexico para denominar a personas acusadas, todos del partido accion nacional, de participar en un fraude inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez.