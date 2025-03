Joven vestida de novia denuncia estafa de wedding planner

Monterrey.- Una joven vestida de novia salió a las calles para denunciar que fue víctima de una estafa por parte de un supuesto wedding planner, quien le robó más de 200 mil pesos. A solo tres meses de su boda, la afectada se ha quedado sin los recursos para llevarla a cabo.

La joven llamó la atención de cientos de transeúntes este lunes en puntos como la avenida Concordia, en Apodaca, y posteriormente en el cruce de Morelos y Juárez, en el centro de Monterrey. Su objetivo es visibilizar su historia en redes sociales y presionar para que el presunto estafador, identificado como Fernando, dé la cara.

"Mi organizador de bodas me robó"

Según el testimonio compartido en Facebook por la usuaria Andrea Zamarripa, la joven había entregado diversas sumas de dinero al organizador para la planeación de su boda. Sin embargo, al acudir al salón para ultimar detalles, descubrió que la fecha no estaba apartada y que incluso ya había sido vendida a otros clientes.

Desde entonces, el supuesto wedding planner dejó de responder llamadas y mensajes. La joven acudió a su domicilio, pero la madre de Fernando le aseguró que ya no vivía ahí.

En fotografías que se han viralizado en redes sociales, la afectada aparece sosteniendo una pancarta con el mensaje:

"Fernando, regrésame todo lo que te di. Tienes hasta el 20 de marzo o subo tu foto."

En un video que circula en redes, la joven explica su situación mientras camina por el corredor Morelos:

"Mi organizador de bodas me robó, y me caso en tres meses. No tengo salón, y pues estoy esperando a ver si lo hacemos viral y se hace responsable. Lo que más me preocupa es que no tengo dónde hacer la boda y ya está muy cerca."

Hasta el momento, no hay información sobre el paradero del presunto estafador. La joven espera que la presión en redes sociales la ayude a recuperar su dinero o, al menos, obtener justicia.