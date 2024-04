Judicatura investigará a ex colaboradores de Arturo Zaldívar tras denuncia

El Consejo de la Judicatura Federal a ordenado una investigación contra de varios ex colaboradores del ex ministro Arturo Zaldívar esto después de que el propio ex ministro y otros colaboradores fueron denunciados por diversas faltas.

Según señala la propia Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) del CJF, a pesar de las denuncias no se puede imputar de manera directa al ex ministro Zaldívar, por lo que el principal foco de la investigación ira en contra de sus colaboradores entre 2019 y 2022.

"En consecuencia, ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del PJF, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados", señala el acuerdo firmado de manera electrónica por la ministra presidenta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández.

En una primera reacción, el ex ministro Zaldívar calificó la investigación como una cacería de brujas, una revancha y una venganza por parte de la ministra Norma Lucía Piña.

La denuncia contempla investigar los colaboradores de Zaldívar por atentar contra la independencia judicial, falta de profesionalismo, violencia sexual, cohecho, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y enriquecimiento ilícto, entre otros posibles delitos e irregularidades de carácter administrativo.