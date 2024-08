Ken Salazar informó Mexico sobre detención del MZ

El embajador Ken Salazar apuntó que desde la detención de estos dos narcotraficantes el pasado 25 de julio se informó a las autoridades mexicanas, mismas a las que les agradeció las condiciones para que sus arrestos fueran posibles.

"Lo que pasó con los líderes del Cártel de Sinaloa (sus arrestos), Joaquín Guzmán, y también lo del Mayo, son históricas. Pero no hubiera pasado sin el esfuerzo conjunto que llevamos con México. Y le quiero dar las gracias al Gobierno de México por lo que ha hecho para crear las condiciones que estamos teniendo en estos éxitos".

"De los hallazgos, los tenemos nosotros en lo que pasó con Ovidio (Joaquín) Guzmán y con El Mayo, y estos se los entregamos y esto se le ha presentado también a la Fiscalía General de la República de México. Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó; lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, al aeropuerto, es que a El Mayo lo habían llevado contra su voluntad", explicó el embajador.

"Quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos. No fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta operación fue entre los cárteles donde uno entregó al otro", afirmó.