La senadora Verónica Martínez se manifiesta en contra de los nuevos libros de texto.

Ciudad de México, a 08 de agosto del 2023.- Ante la decisión de la Secretaría de Educación Pública de cambiar los libros de texto gratuitos, la Senadora de la República presentó un punto de acuerdo donde solicita la comparecencia de Leticia Ramírez Amaya, titular de la SEP y de Max Arriaga Navarro, director de materiales educativos de dicha dependencia para que expliquen las modificaciones, las causas y hacia dónde está encaminada la educación en México. A través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos se realizó la impresión de los nuevos libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, los cuales reflejan una transformación grave para la educación, según los expertos educativos, quienes han mencionado que además de las evidentes carencias pedagógicas, estos nuevos libros contienen errores ortográficos, conceptos erróneos y una reducción grave en temas relacionados con matemáticas. "Los cambios que se han realizado en el sistema educativo a lo largo de este sexenio nos llevan a un retroceso, pero, sobre todo, reflejan que el gobierno federal no tiene como prioridad la enseñanza de calidad, nuestras niñas y niños necesitan de una educación innovadora y eficaz que los prepare para un mundo cada vez más competitivo", mencionó Verónica Martínez. La Senadora explicó que los recientes cambios en materia educativa afectarán la capacidad de competitividad y de obtención de conocimientos de las niñas y niños, ya que, de acuerdo con los resultados de la prueba PISA 2018, en México, solo el 1% de los estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos (nivel 5 o 6) en al menos un área, y el 35% no obtuvo un nivel mínimo de competencia (Nivel 2) en áreas como la lectura, matemáticas y ciencias, tres materias centrales para una educación de calidad. "Falta muy poco para el regreso a clases y los profesores aún desconocen lo que se pretende enseñar, por eso me sumo al llamado del gobernador, Miguel Ángel Riquelme, para que estos libros de texto no sean entregados en ningún plantel educativo." finalizó la Senadora.