Lady FGR: Choca con triciclo y amenaza a conductor

Ciudad de México.- Una mujer que participó en un choque contra un triciclo se volvió viral y fue apodada Lady FGR al ser grabada evitando hacerse responsable y amenazar con "llamar a su gente".

En calles de la Ciudad de México, la mujer confrontó al joven que manejaba el triciclo transportando garrafones de agua mientras le pedían que se hiciera responsable por los daños.

"No me obligues a venir con más gente, no me obligues, amigo por favor mira aquí adelante está la agencia y si hago una llamada va a venir todo mi equipo", argumentó Lady FGR, que manejaba un automóvil sin placas.

El video se hizo viral mediante la red social TikTok y el joven argumentó que la conductora le cerró el paso mientras circulaba por la calle donde ocurrió el accidente.

"¿Tú me vas a pagar el daño de mi carro? ¿Sabes cuánto cuesta mi facia amigo? ¿Me vas a pagar mi golpe amigo", mencionó la mujer mientras el joven respondió que no tenía que pagar nada si ella lo chocó.

La mujer portaba una camisa con el logotipo de la FGR, con lo que intentó deslindarse por los daños provocados.

Luego de la confrontación, la mujer huyó del lugar y circuló por la colonia Panteón Francés de la alcaldía Miguel Hidalgo.