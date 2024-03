Liberan a 13 de las 39 personas plagiadas en Culiacán

El sábado 23 de marzo, las autoridades de Sinaloa informaron que al menos 13 de las 39 personas secuestradas el día anterior en Culiacán, Sinaloa, habían sido liberadas, incluyendo al menos 5 menores de edad.

Aunque las autoridades estatales confirmaron oficialmente que solo 5 personas fueron ilegalmente privadas de su libertad, durante el día se difundieron varias fichas de búsqueda después de los violentos sucesos en Culiacán.

Durante la madrugada del sábado, se informó que presuntos integrantes del crimen organizado liberaron al menos a tres adultos y cinco menores. Los secuestrados fueron encontrados en una gasolinera en el sector Barrancos, al sur de Culiacán, donde acudieron la Policía Estatal, el Ejército Nacional y la Guardia Nacional para atender la emergencia.

Se han desplegado al menos 600 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal en toda la ciudad de Culiacán para proteger a la ciudadanía, aunque no se ha establecido un toque de queda. El gobernador declaró: "La policía está investigando. No tengan miedo, la autoridad no está de ninguna manera rebasada", en el inicio de las vacaciones de Semana Santa.