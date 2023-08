Liberan a general implicado en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

El general Rafael Hernández Nieto, acusado de estar involucrado con el grupo Guerreros Unidos, quienes desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fue puesto en libertad, pues una jueza afirmó que la Fiscalía General de la República no pudo demostrar que este necesitaba estar encerrado para su proceso legal.

La jugadora señaló que la FGR no pudo reunir las pruebas suficientes para que el militar siguiera tras las rejas por lo que este fue puesto en libertad, para poder seguir con el proceso en su contra en libertad.

Aunque el general está en libertad, esto no significa que ya no tenga cargos en su contra, pues este tendrá que acudir al Ministerio Público para firmar el libro de visitas, pagar su fianza y este no podrá salir del estado de Puebla.

El general fue detenido el 21 de junio pasado y fue acusado de estar involucrado con el grupo delictivo Guerreros Unidos.