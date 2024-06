Líder sindical del Infonavit ordena retirar bandera LGBT+

Justo en el mes donde se celebra el orgullo gay, el dirigente del sindicato del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), mando a destrozar una bandera LGBT que se encontraba en la fachada del edificio, asegurando que el mismo era "indigno".

Por medio de su cuenta de Twitter, ahora "X", Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, lamento los hechos que fueron provocados por el líder sindicalista, Rafael Riva Palacio Pontones, quien es dirigente del sindicato desde 1976.

"El líder sindical de nuestra Institution @Infonavit llamó a algunos de sus agremiados a romper con las banderas que ponemos cada junio durante el mes del orgullo. Después de 5 años, es la primera vez que llega a este punto", escribió Carlos Martínez

Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación.

Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación.

En el video captado en el momento, se puede ver a Rafael Riva Palacio Pontones, quien se a mantenido en el poder del sindicato desde su nombramiento en 1976, azuzar a sus seguidores a destrozar el pendón, llamándolo indigno y comparándolo con una bandera de las Águilas del América.

"Esto que están haciendo me parece que es indigno porque pueden poner el logotipo del Infonavit. No estoy de acuerdo que aquí, cuando ganó el América, hayan puesto un pendón de América Bicampeones. Que no me vengan con que es ´el día de esto´, ´el día de otro´, el ´día del más allá´. Esto nos identifica a todas y todos, ¿de qué se trata? Y cuantas veces lo quieran poner, tantas veces lo vamos a quitar", expresó.