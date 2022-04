Llama AMLO traicioneros, vendepatrias y paleros a diputados

CIUDAD DE MÉXICO. – "El día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores, que en vez de defender los intereses del pueblo... se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a robar" aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa Mañanera de este lunes 18 de abril.

Hace unas cuantas horas, el Pleno de la Cámara de Diputados desechó la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, al no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes de la votación para ser aprobada; con 275 votos del bloque Morena-PVEM-PT a favor y 223 del PAN, PRI, MC y PRD en contra, el proyecto se quedó a 57 de los 332 necesarios para ser avalado.

Evidentemente molesto, y como primer punto en la sección de preguntas y respuestas de la Mañanera, López Obrador abordó el tema del fracaso de su reforma eléctrica, luego de que en la Cámara de Diputados se tiró su iniciativa de ley al asegurar que los conservadores "siempre han apoyado a los intereses extranjeros".

El presidente de México, dedicó un considerable tiempo a atacar a los diputados que no apoyaron su iniciativa a quienes calificó como traidores y vendepatrias. "Que no digan los vendepatrias que la reforma afectaba, no argumentaron nada en contra".

Desde el punto de vista de López Obrador, los legisladores del Partido Acción Nacional, actuaron de conformidad con a su naturaleza, y abundó: "pero lo del PRI y de los otros partidos paleros, los del Movimiento Ciudadano. Ya se terminó de integrar el bloque conservador y qué bueno, porque ya no hay simulación", dijo AMLO.

Pese a que aseguró que ya no presentará una nueva reforma eléctrica, AMLO aseguró: "esto no termina porque nosotros nos preparamos para la traición; sabíamos de los intereses que están en cuestión, intereses muy poderosos", al mencionar que "se definió una estrategia" para rescatar a la industria eléctrica".

Tras el rotundo fracaso de su iniciativa de reforma eléctrica, López Obrador, anuncio que este lunes se discutirá una iniciativa en San Lázaro para que se nacionalice el litio: "y ya empecemos a estructurar la empresa como la CFE, que va a manejar todo lo relacionado".