Lozoya se apunta un triunfo; Ya no pagará por el Caso Agronitrogenados

Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos se apuntó un triunfo en contra del gobierno mexicano, pues el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, Gerardo Alarcón López, suspendió el proceso penal contra Lozoya por el Caso Agronitrogenados.

El juez señaló que la suspensión de esta caso contra Lozoya se debe a que ya hay una reparación de daño en macha, es decir, el acuerdo que Alonso Ancira llegó con las autoridades para pagar 216 millones de dólares.

En la audiencia que se dio el dia de hoy en el Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, el juez determinó que la reparación de daño que está pagando Alonso Ancira se extiende también a Emilio Lozoya, pues ambos fueron imputados por el mismo caso.

Esto llega después de que Emilio Lozoya solicitará al juez continuar con la diligencia sobre el pago de reparación de daño por el Caso Agronitrogenados, afirmando que las autoridades aumentaron la multa sin previo aviso y sin justificación, algo que fue calificado por sus abogados como "extorsión".

El juez determinó que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como Pemex tienen que justificar el aumento del 200% que le hicieron a la reparación de daño por el Caso Agronitrogenados

“Sí se requiere la fundamentación porque si no, la fiscalía genera incentivos perversos como en el sistema anterior y se podría fijar cualquier cantidad de manera arbitraria. Incluso si el Estado mexicano no quiere celebrar el acuerdo también deben dar una justificación al igual de por qué no estuvo presente la FGR.

“Debió tener intervención la fiscalía porque es el rector de la propia investigación, veo que UIF y Pemex van por cuerda separada de la fiscalía y eso tampoco es correcto”, advirtió el juez.

A pesar de este logro, Emilio Lozoya aún tiene que enfrentar el Caso Odebrecht y continuara en prisión preventiva.