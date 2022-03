Madre de familia de Chicago, ejecutada en masacre de Michoacán

Zinapécuaro, Michoacán. - La masacre en el municipio de Zinapécuaro, en el estado de Michoacán, en México, en un palenque, enlutó a una familia hispana en Chicago, pues una de las víctimas mortales vivía en la ciudad. Se trata de Melissa Silva, de 36 años, quien era mamá de 4 hijos.

La masacre en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán, registrada entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, durante un palenque clandestino, enlutó a una familia hispana en Chicago. Melissa Silva, de 36 años, es una de las víctimas mortales de este ataque armado.

Melissa era una madre de 4 hijos, quienes residen en Chicago. Pero ella no fue la única, pues su hermana Arleth Silva de 16 años, también resultó gravemente herida.

"Yo no me imaginé que iba a ser alguna de mis hermanas. Melissa no pudo, digo, ella era muy fuerte", declaró Yaliitza sobre lo ocurrido.

En el caso de Arleth, resultó gravemente herida. "Un disparo fue en los pulmones y dos en las piernas. Uno en cada pierna. Y le dijeron a mi mamá que iba a ocupar 8 tornillos en la espina dorsal", reveló Yalitza.

La familia Silva busca trasladar a Arleth a Estados Unidos en búsqueda de una mejor atención médica.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que en el sitio 19 personas murieron, 16 de ellas hombres y tres mujeres, pero que el saldo se elevó a 20 pues una más murió camino al hospital, y aún hay 4 personas heridas.

El ataque fue perpetrado por un grupo armado, en un inmueble de la comunidad Las Tinajas, usado para apuestas con peleas de gallos.

Reportes indican que varios sujetos irrumpieron y dispararon contra los asistentes.

En el lugar del crimen, autoridades mexicanas recolectaron más de 100 casquillos percutidos calibre 7.62 y un total de 15 vehículos.

"Se escuchan muchos gritos"

En un video publicado en Facebook se escuchan las ráfagas de disparos y se observa un camión ingresando a la plazoleta. "¡Dios mío! ¡Hay una balacera aquí donde hacen los bailes! ¡Es horrible!", dice una mujer asustada.

"Se escuchan muchos gritos, insultos", agrega la mujer quien describe como huyen hacia partes altas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador calificó como "una masacre" entre grupos delictivos lo ocurrido en Michoacán.

"Una masacre de un grupo contra otro en un palenque clandestino, donde estaban y llegaron y ahí balearon a los asistentes, desgraciadamente muchos muertos", dijo durante su conferencia de prensa matutina del lunes.

Al ser cuestionado sobre los grupos delictivos que participado en este ataque armado, el presidente López Obrador solo respondió que fueron las bandas que operan en esa zona de Michoacán. Con información de UNIVISIÓN.