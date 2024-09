Madre denuncia abuso contra su hija en kínder de Mexicali

Una madre de familia denuncio ante las autoridades que su hija fue abusada dentro del kínder ´Graciano Vinegra´ en la ciudad de Mexicali, Baja California, por parte de sus propios maestros cuando la menor fue al baño de su escuela.

Por medio de las redes sociales, se denunció que Dulce notó que su hija, una menor identificada como Kim, presentaba una lesión en sus partes intimas, por lo que la menor fue revisada por una doctora, quien confirmó que la menor fue abusada.

"Tengo un video donde la niña lo reconoce (al agresor) directamente de una foto y dice "él es el hombre malo que me toco mi partecita", la niña no quiere hacer del baño y se me pone histérica de solo acercarla al baño, así que es mas que obvio que algo pasó", dice la publicación de redes sociales.

Este es el caso de Kim, una niña de Mexicali, Baja California, quien fue víctima de abuso sexual dentro de su kinder Graciano Vinegra.

En consecuencia, ´Dulce´ decidió levantar una denuncia ante la Fiscalía General del estado.

Ante esta denuncia, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anuncio que se ha separado de sus actividades a los docentes acusados del abuso a la menor.