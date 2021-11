Maestra denuncia acoso y amenazas de muerte por parte de su alumno

Monterrey.- Mediante redes sociales, una mujer reportó que las autoridades de Nuevo León no han actuado frente a su denuncia de acoso que se ha prolongado por cinco años.

Valeria Macías, quien se describe en redes como Promotora Cultural, Mujer de Negocios y es Directora de Difusión Cultural U-ERRE denunció que todo comenzó cuando era maestra y un hombre (mayor que ella) al que nombró David Castillo se inscribió en su clase.

Después la persona señalada dejó su clase pero la buscó en redes sociales y comenzó a enviarle mensajes.

Al ser rechazado, pues ella no estaba interesada en él, el hombre procedió a acosarla por otros medios y el acoso comenzó a ser dirigido no solo a ella, sino a sus allegados.

Valeria Macías denuncia que en una ocasión fue amenazada de muerte y su acosador la buscó en los lugares que concurría, fue ahí cuando denunció a las autoridades.

En el video de poco más de 15 minutos, Valeria declara que ella sí habló a las autoridades pero nadie ha podido detener a esa persona.

La joven dice que las pruebas, que incluyen los mensajes, línea del tiempo e identidad del acosador, las tiene la policía, pero han hecho caso omiso de la situación.

"Las autoridades me traían haciendo trámites, he ido a dictámenes, he ido a exámenes psicológicos, les he dado todos los detalles, y a él no lo han citado, ni una sola vez. Solo a la víctima, pero el agresor sigue suelto".