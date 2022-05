Mañana anunciará AMLO sí acude o no a Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO. – "Mañana es probable, no lo aseguro, vamos a definir ya la situación sobre la cumbre", anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejo entrever que lo más seguro es que si asista al encuentro de países americanos que se realizará del 6 al 10 de junio en los Ángeles, California.

Tras varias semanas en las que Andrés Manuel López Obrador había amenazado a los Estados Unidos de no asistir a la Novena Cumbre de Las Américas, si no invitaba a los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, el mandatario nacional, anunció que mañana (probablemente) realizará por fin el pronunciamiento público, si asiste o no, a este importante evento internacional.

Dijo que est a valorando una serie de factores, los cuales serán definitivos para su decisión, sin embargo, dejó en claro que el principal es: "que inviten a todos", reiteró AMLO.

Cuestionado sobre la postura del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien declinó asistir a la Cumbre de las Américas, señaló: "esa es otra cosa, el que no quiera ir, que no vaya, pero que no se excluya a nadie".

AMLO reconoció que ayer miércoles recibió la invitación por parte del Comité organizador de la Cumbre de las Américas, solo que le llamó la atención que estuviera fechado con 5 días de antelación, "me llegó ayer la invitación, esta mal el correo, porque esta fechada de hace 5 días, voy a averiguar porque tan tarde".

A pregunta expresa sobre si asistirá, contestó: "creo que sí", mientras que declinó opinar si había recibido presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos para obligarlo a asistir a la Cumbre de las Américas.

Cabe señalar que el día de ayer, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas, edición organizada en Estados Unidos, y agradeció la posición para evitar la exclusión de ningún país a dicho encuentro, propuesta por México.