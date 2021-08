Mañanera sin AMLO del 27 de agosto: bloqueo de la CNTE y

-El presidente de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no encabezó la conferencia mañanera de este viernes 26 de agosto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debido a un bloqueo de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, comenzó la conferencia y dijo que AMLO no estaría presente porque la CNTE bloqueó el paso de la entrada de la camioneta en la entrada de la región militar donde se llevó a cabo la conferencia.

Después del discurso del gobernador, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, dio el informe de seguridad del estado.

Luego de solo dos preguntas de la prensa tras la ausencia de AMLO, para finalizar la mañanera transmitieron un videomensaje del presidente desde el bloqueo en su camiioneta.

Aseguró que no será "rehén" de nadie y se quedará ahí hasta que le permitan el paso. Sin embargo, no informó qué es lo que buscan los integrantes de la CNTE.

Antes de finalizar la conferencia mañanera transmitieron un video de más de 10 minutos de un mensaje de AMLO desde el bloqueo en su camioneta.

Mencionó que "por dignidad de la investidura presidencial" no será "rehén" de nadie y no cederá a intereses de grupos que buscan beneficios.

"No lo puedo permitir que el presidente de México sea rehén de nadie". AMLO AMLO dijo que les ofreció al personal educativo de la CNTE

un diálogo con la

SEP

, sin embargo, no quieren, solicitan arreglar el asunto ahí mismo.

López Obrador dijo que estará parado en la camioneta el tiempo que sea necesario como forma de protesta y si se lo permiten, continuará con su gira en Chiapas.

"Yo no me puedo someter a ningún grupo de intereses, entonces decidimos permanecer aquí, no voy a entrar por la fuerza".

