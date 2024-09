Manifestantes ´toman´ el Pleno del Senado y suspenden la sesión

Apenas el pasado 8 de septiembre, las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara Alta analizaron y aprobaron con 25 votos a favor y 12 en contra la iniciativa de Reforma al Poder judicial. Por esa razón comenzará su análisis en el pleno y su posible votación.

La semana pasada la iniciativa fue aprobada en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados en una sesión que duró más de 15 horas y tuvo que realizarse en una sede alterna debido a las protestas de trabajadores y estudiantes en San Lázaro, quienes buscaban impedir la discusión de esta iniciativa.

Levantan la sesión del Senado por ingreso de manifestantes contra la reforma judicial: ´Aquí nos quedamos´

Al grito de "aquí nos quedamos", manifestantes en contra de la reforma judicial ingresaron a la sala de sesiones del Senado, donde se lleva a cabo la discusión este martes. La interrupción ocurrió alrededor de las 16:30 horas.

Al tomar el Pleno, manifestantes expresan: "El Poder Judicial no va a caer, no va a caer", "En dónde están, en dónde están, los senadores que nos iban a escuchar" y "somos abogados, no somos acarreados".

Ante la toma del Senado, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que la suspensión quedó suspendida de manera indefinida.

Mientras los manifestantes gritan consignas, Noroña intenta pedir a los senadores y senadoras que salgan del salón de sesiones, para resguardar su integridad.Durante la discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados la semana pasada, trabajadores y estudiantes de Derecho ´tomaron´ también las entradas del palacio legislativo de San Lázaro. Por ello, las y los diputados tuvieron que sesionar en una sede alterna, en la Magdalena Mixhuca, donde fue aprobado el dictamen y luego enviado al Senado. En el Deportivo elegido por los diputados, también hubo un portazo, pero se logró la aprobación.