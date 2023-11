Marcelo Ebrard desmiente su hospitalización

Luego de que Proceso informó sobre la presunta hospitalización de Marcelo Ebrard Casaubón en el Hospital Ángeles del Pedregal, integrantes de su equipo de campaña desmintieron esta información, aunque sin ofrecer mayores detalles.

Daniel Millán, quien forma parte del equipo del excanciller, aseguró a través de sus redes sociales que Marcelo Ebrard "trabaja con normalidad en su oficina".

Otro de los personajes cercanos al excanciller - tanto en su paso por la Secretaría de Relaciones Exteriores como en sus recorridos para buscar la candidatura presidencial -, y que desmintió su hospitalización, es Martha Delgado.

"Por fortuna gozamos de cabal salud", dijo Marcelo Ebrard tras las versiones que afirmaran que el excanciller se encontraba hospitalizado.



"Por fortuna gozamos de cabal salud", dijo Marcelo Ebrard tras las versiones que afirmaran que el excanciller se encontraba hospitalizado.

"Estoy muy bien. Estoy en mi oficina, trabajando", agrega.

Minutos después de las 13:00 horas, Marcelo Ebrard reapareció a través de sus redes sociales en un video en el que expuso la nota que se publicó en torno a su estado de salud y asegura que goza de "cabal salud".

"No, como ustedes pueden ver no estoy en el hospital. estoy muy bien en mi oficina, trabajando. Les mando un abrazo, un saludo y no es cierta esta información".

INFOBAE