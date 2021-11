Marcelo Ebrard llevó a Santiago Nieto con AMLO

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue quien llevó al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para sumarlo a la 4T.

En una entrevista realizada en febrero del año pasado, Santiago Nieto relata cómo fue que se sumó al equipó de AMLO.

Explicó que quien lo contactó fue Marcelo Ebrard, con quien se tomó un café y luego del encuentro organizó una reunión con AMLO en medio de su campaña electoral del 2018.

"Me tomé un café con Marcelo Ebrard, me contactó por vía de dos colaboradoras suyas, le expliqué el tema del blindaje electoral, me dijo que tenía que explicárselo al presidente de la República, me citó en Tlaquepaque para un mitin" SANTIAGO NIETO La boda y la renuncia de Santiago Nieto

Santiago Nieto renunció a la UIF luego de la serie de escándalos que rodearon su boda, celebrada el pasado fin de semana en Guatemala.

El entonces titular de la UIF se casó con Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

La boda Boda que, en un principio, tenía que ser discreta pero dejó una serie de escándalos a su paso.

Todo comenzó cuando el periodista Darío Celis aseguró que Paola Félix Díaz, entonces secretaría de Turismo de la CDMX, fue detenida en Guatemala, por querer introducir de forma ilegal 25 mil dólares -que luego se supo eran 35 mil dólares-.

Y agregó: "Cuando llegué todavía no había llegado el entonces candidato, un periodista me preguntó qué estaba haciendo y lo que le tuve que decir fue que me vengo a unir a la campaña de Andrés Manuel López Obrador".

En su primera plática con AMLO, Santiago Nieto le habló del caso Odebrecht y del blindaje electoral.

"Platiqué con el presidente en el trayecto al aeropuerto, le platiqué sobre Odebrecht, todo el proceso, cómo habían sido las transferencias de recursos, le platiqué sobre el blindaje electoral y me invitó a formar parte del grupo asesor electoral de Morena"

SANTIAGO NIETO

Cuando AMLO llegó a la presidencia nombró a Santiago Nieto titular de la UIF, hasta su renuncia el pasado 8 de noviembre.

"Mientras la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está en campaña permanente recorriendo los estados, la secretaria de Turismo, Paola Félix, fue detenida en el aeropuerto de Aurora, Guatemala, quiso introducir de forma ilegal 25 mil dólares en efectivo"

DARÍO CELIS

El periodista también aseguró que Paola Félix Díaz viajó en un avión privado con Alex Gou, un productor teatral al que supuestamente le dio 15 millones de pesos en un contrato para el Desfile del Día de Muertos.

"Paola Félix Díaz llegó en un vuelo privado en un avión con matrícula XA-MHA, iba con el productor teatral Alex Gou, a quien le dio por asignación directa el contrato para la realización del Desfile de Día de Muertos por más de 15 millones de pesos la semana pasada"

DARÍO CELIS

El viaje en avión privado a Guatemala fue para acudir a la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey.

Tras la publicación de Darío Celis, Paola Félix negó que haya sido detenida, que el dinero haya sido suyo y que el viaje lo haya hecho con algún proveedor del gobierno de la ciudad, aún así le presentó su renuncia a Claudia Sheinbaum por realizar el viaje privado.

Si el dinero no era de la ahora exsecretaria de Turismo de la CDMX, ¿de quién era?

El dinero era de Juan Francisco Ealy Ortiz, empresario y dueño de El Universal, y el monto sería usado para solventar una serie de gastos médicos, así lo dijeron fuentes consultadas por SDPnoticias.

Luego fue confirmado por El Universal, quien aseguró que sí hubo problemas para ingresar el dinero a Guatemala siendo detenidos por un momento, pero al tener un origen legal comprobado y que solo se trató de un mal entendido, el caso no pasó a mayores.

Incluso AMLO reiteró el origen del dinero: "(Juan Francisco Ealy Ortiz ) él llevaba ese dinero y por eso la detención".

En la conferencia mañanera del 8 de noviembre, AMLO pidió a funcionarios actuar con austeridad al ser cuestionado sobre la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey.

La noche del mismo lunes, el gobierno de México anunció que había un nuevo titular de la UIF, luego Santiago Nieto informó sobre su renuncia a través de su cuenta de Twitter.

"Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF", tuiteó Santiago Nieto.