Marilyn Cote afirmaba ser del "Servicio Secreto"

Recientemente, un hombre identificado como Ismael Mota, quien tiene un pódcast llamado ´El Defensor´, revelo recientemente unos audios de Marilyn Cote, donde la mujer aseguraba que era parte del "Servicio Secreto" y tenía un arma de fuego.

En el primer audio presentado, se puede escuchar que la infame Marilyn Cote expresaba su inconformidad por la vigilancia de la zona, revelando que esta tiene un arma de fuego.

"Tienen que hacer las cosas para ayer, definitivamente. No nos pueden dejar 11 de la noche, 12 de la noche; o en el día, no importa, una mamá con un niño que entre y dejarla ahí 10 o cinco minutos para abrir. (...) Creo que si no pueden hacer su trabajo, bueno hay muchísimas personas que quieren trabajar. (...) Yo en la noche porque tengo arma, y definitivamente yo llego y empiezo a pitar, empiezo a echar luces y con la pistola saco casi mi mano con la pistola por si alguien viene pues sabe que ahi tengo la pistola y yo disparo, punto", manifestó.

En este audio se escucha como la supuesta Doctora Marilyn Cote dice tener "permiso para disparar" por ser del "servicio secreto" pic.twitter.com/wwGslAzRR8 — Rodrigo (@Rodrigo78157402) November 24, 2024

En el segundo, la mujer señala que en caso de ver eses de animales en su propiedad, esta usara su arma de fuego, pues esta pertenecía al "Servicio Secreto".

"El día que yo cache a un solo animal, perro, gato o lo que sea, haciendo heces en los límites de mi propiedad, le voy a vaciar mi pistola. Tengo permiso para disparar porque pertenezco al Servicio Secreto. Se los digo desde ahorita para que no se espanten", aseguró.

Marilyn Cote se encuentra detenida y vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en delito de usurpación de profesión.