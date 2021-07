Marko Cortés, presidente del PAN, da positivo a COVID-19

Este viernes por la noche, a través de un comunicado, Marko Cortés, presidente del PAN, dio a conocer que salió positivo a COVID-19.

El líder panista señaló que el jueves presentó algunas molestias en la garganta y se realizó la prueba PCR: "Amigas y amigos, ayer por la tarde comencé a sentir algunas molestias en la garganta, me realicé la prueba de PCR y el resultado esta vez fue positivo. Me encuentro aislado, me siento bien, bajo supervisión médica y realizando mis actividades desde casa. Síganse cuidando mucho", expuso a través de su cuenta de Twitter, mensaje que acompañó de un comunicado con el membrete de Acción Nacional.

De igual forma, el político pidió a quienes han tenido contacto reciente con él que se realicen la prueba y estén pendientes de su salud. Asimismo, señaló que seguirá trabajando en aislamiento y espera en breve retomar sus actividades públicas.