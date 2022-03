"Me arrepiento"; Aficionado del Querétaro da su versión

En el programa de Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva, el aficionado del Gallos que fue entregado por su madre a la fiscalía de Querétaro, dios su versión de la violencia que se vivió en el Estadio Corregidora.

En su versión, señala que se encontraba con su familia, cuando los aficionados del Atlas empezaron la agresión en contra de familias aficionadas del Querétaro, incluso señalo que el fue golpeado por una silla.

Así mismo señalo que el contaba un objeto y una bengala que utilizo para defenderse y no para atacar a otros,

"Vámonos por mi propio pie. todos me dicen que estoy aquí porque la debo. yo no debo nada. Me están inculpando de muchas cosas; salgo en imágenes, pero en ningún momento salgo pegándole a alguien, más sin en cambio. Hay videos en que me están pegando a mí, traigo suturas en el pie, en la cabeza"

El aficionado señalo que se arrepiente de sus actos.

"Que en un abrir y cerrar de ojos se puede acabar tu vida, sin siquiera uno suponer la existencia del otro, tatuado cada uno con el nombre de sus equipos, sus destinos parecían quedar atados para siempre, se pueden acabar tus oportunidades, pierdes a tu familia, pierdes todo y hay que tener más cabeza, ser congruentes y sí, estuvo mal todo, se salió de control; esta experiencia es la mejor de mi vida, porque me va a cambiar, mi vida va a cambiar de pies a cabeza, como si hubiese nacido otra vez", expresó.

Hasta ahora la Fiscalía General de Justicia del estado de Querétaro continua con las detenciones y búsqueda de los responsables.