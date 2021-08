"Me presento a declarar ante el mismo juez que tus hermanos" Anaya se lanza contra AMLO

El excandidato presidencial Ricardo Anaya aseguró que se presentará al citatorio siempre y cuando sea el mismo día y ante el mismo juez que dos de los hermanos de AMLO.

"Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos (de AMLO), Pío y Martín" RICARDO ANAYA

"Y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera", agregó.

En un video publicado en Twitter, Anaya señaló que de los hermanos de AMLO hay videos donde se ve cómo reciben dinero en efectivo. Sin embargo, hasta ahora no hay investigaciones o acusaciones en contra de los dos hermanos de AMLO por los recursos recibidos.

"Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos (de AMLO), Pío y Martín"

Anaya culpa a AMLO de inventar acusaciones en su contra

El panista sostuvo que las acusaciones en su contra son un invento de AMLO "en la boca" de Emilio Lozoya. "Por eso no hay pruebas", dijo. Al respecto, insinuó que AMLO no quiere proceder en contra de sus hermanos, porque el dinero que recibieron en realidad era para él.

"A ver, con toda confianza, Andrés Manuel, dinos, ¿no será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti?" RICARDO ANAYA

Por otro lado, Ricardo Anaya afirmó que en los últimos dos días, el presidente López Obrador ha dedicado exactamente 58 minutos durante su mañanera para hablar sobre él.

"Me va a tomar un minuto responderte, Andrés Manuel", añadió.

Ricardo Anaya acusa persecución política en su contra por parte de AMLO

Este lunes, el excandidato presidencial informó que recibió un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República para presentarse a declarar en el Reclusorio Norte. En este aspecto, expresó que en realidad la intención es encarcelarlo ese mismo día e imponerle una pena de 30 años de cárcel, por lo que decidió irse de México.

"Que te quede bien claro Andrés Manuel: no me escondo ni huyo; doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando. No te vas a deshacer de mí" RICARDO ANAYA