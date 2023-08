Medición de la pobreza es muy neoliberal: RMV

CDMX.- El diputado federal Rubén Moreira Valdez calificó como muy neoliberal la manera en que se mide la pobreza en México al basarse solo en los ingresos, pero, dijo, hay otros indicadores que muestran datos distintos a los que advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el recinto de San Lázaro puntualizó que es cierto que hay más ingresos gracias a los programas sociales, con los que el PRI está de acuerdo desde sexenios anteriores, pero no hay un buen entorno de bienestar, ya que disminuyeron los servicios de salud, no hay aumento en los servicios primarios, las condiciones de seguridad social no han avanzado pues hay muchas personas en la informalidad.

En su programa Peras, Manzanas y Naranjas, difundido este sábado en redes sociales, el líder congresista coincidió con el analista Mario Di Constanzo en que no se han generado condiciones para salir de la pobreza y el día que caigan las remesas y transferencias monetarias habrá problemas fuertes.

Di Constanzo detalló que en 2018 había 8.7 millones de personas en pobreza extrema, mientras ahora hay 9.1 millones en esa situación. Explicó que con esto no cuadran las cifras del Coneval. A su vez, el secretario técnico de la bancada priista, Miguel Ángel Sulub Caamal advirtió que de 2018 a 2020 ese rango creció y aunque en 2022 haya bajado, no lo hizo al nivel de hace cuatro años.

Además, el líder congresista y los especialistas expusieron que el gasto en salud de la ciudadanía se ha incrementado, reflejándose en las deudas que han adquirido los mexicanos por este tema, además que se alcanzó un aumento de 10 por ciento en las consultas privadas, no por gusto, sino por necesidad.

"Gracias a los programas sociales que hoy están en la Constitución, con el voto del PRI, las familias no han caído en una crisis profunda, pues ese dinero les sirve para comprar las medicinas que no se les ofrecen en el sector salud o para mitigar los efectos de la inflación", enfatizó el legislador priista.

Rubén Moreira agregó que hace falta una política integral para combatir la pobreza. Aprovecho para hablar de la importancia de eliminar las comisiones bancarias relacionadas con el manejo de cuentas donde se depositan los apoyos de los programas sociales, a fin de evitar que el dinero que México destina a los grupos vulnerables termine en los bancos europeos o en las cuentas de los más ricos de este país.

