México busca cooperación con China para detener el fentanilo

Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que su gobierno buscará un acuerdo con el gobierno de China para que se pide a detener el tráfico ilegal de fentanilo, que termina en Estados Unidos y a acusado fuertes tensiones entre las naciones americanas.

"Queremos establecer comunicación. Lo que nos importa, más que nada, es que se logre un acuerdo para intercambiar información, que no llegue fentanilo, que no lleguen químicos de los puertos de China a México", explicó el mandatario federal en su tradicional conferencia matutina.

El titular del Poder Ejecutivo indicó que el seguimiento de este asunto está a cargo del secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien estableció comunicación con la sede diplomática del gigante asiático en nuestro país.

"Se está viendo ya el asunto, ya se está viendo con ellos, lo está viendo precisamente el almirante Ojeda, que está aquí, él es el responsable de atender este tema con la Embajada de China en México", remarcó López Obrador en Palacio Nacional.

Anteriormente López Obrador aseguró que el fentanilo no se producía en Mexico si no en China, algo que China a negado rotundamente, incluso asegurando que ni la droga ni los ingredientes para preparar el fentanilo no salen de puertos chinos.