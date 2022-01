"México defiende la diplomacia" México llama a la paz en Ucrania ante la ONU

El consejo de Seguridad de la ONU, de la cual México forma parte como miembro temporal, hizo una junta an te la escala de tensiones en Ucrania, ante la presencia de tropas rusas en la frontera, en la cual, México hizo un llamado de respetar la soberanía de Ucrania.

Juan Ramón de la Fuente, el representante mexicano ante el Consejo de Seguridad de la ONU, hablo en representando a el presidente López Obrador:

"No está en nuestro interés contribuir a polarizar aún más la narrativa. Así que me limitaré a señalar lo que para México constituyen principios básicos para abordar el asunto en cumplimiento con la Carta de las Naciones Unidas", inició diciendo el funcionario, "para el caso me referiré a tres de ellos: la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; el principio de no intervención; y la solución pacífica de las controversias".

"Y México sostiene, junto con lo que ha dicho el secretario General y otros aquí en esta sala que no existe una solución militar en este asunto. Por el contrario, deben privar la diplomacia preventiva y el diálogo como vías de distensión" agrego.

Las escaladas de tensiones se elevaron ante la alerta de que el ejército de Rusia movilizó 100,000 soldados, además de misiles de mediano alcance cerca d ela frontera con Ucrania, dejando altas tensiones en la zona.