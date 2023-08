Miembros del CJNG invitan a michoacanos a unirse a sus filas

#Mexico : Cartel de Jalisco Nueva Generación (#CJNG) released a video two declare war against El Migueladas in #Michoacán.



The spokesmen in the video appear to be armed with an FN 17S rifle and an AR-15 rifle with M203-pattern underbarrel launcher.



Othet gunmen carry .50 BMG... pic.twitter.com/U5Tf1SHhHG