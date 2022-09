Miguel Ángel Félix Gallardo recibe prisión domiciliaria

Ciudad de México. – Miguel Ángel Félix Gallardo, famoso narcotraficante que llegó a fundar el desaparecido Cártel de Guadalajara, cumplirá su condena desde su casa, toda vez que un juez de Distrito le concedió prisión domiciliaria.

Sería mañana martes cuando el apodado "Jefe de Jefes" salga de la cárcel de Puente Grande, donde llegó a acumular 32 años preso.

El ex capo tiene ahora 75 años de edad y su estado de salud es un tema a considerar, ya que solo puede ver mediante un ojo; además sufre un problema auditivo que fue señalado por Juan Antonio Pérez, director general de Prevención y Reinserción Social de Jalisco.

Los abogados de Félix Gallardo ya habían peleado por su beneficio de prisión domiciliaria en 2021, sin embargo, no lograron conseguirlo pese a la desgastada salud del delincuente.

El fundador del Cártel de Guadalajara fue detenido en

En 2017 Félix Gallardo fue condenado a 37 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.

También fue señalado de acopio de armas, cohecho, delitos contra la salud, tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidio.

El narcotraficante fue entrevistado este año por la cadena Telemundo y en la misma negó cualquier vinculación con el crimen organizado.

"Ignoro el por qué se me relaciona, porque ese señor no lo conocí. Le vuelvo a repetir, yo no soy una persona de armas. Lamento mucho porque sé que era un buen hombre", llegó a decir Félix Gallardo.

Denominado también como el "Zar de la droga", Miguel Ángel Félix Gallardo llegó a ser socio de los narcos Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, a quienes ayudó a trasladar droga a Estados Unidos.

Además, es tío de Sandra Ávila Beltrán "La reina del Pacífico", y familiar de los hermanos Arellano Félix.

abril de 1989 dentro de una lujosa casa ubicada en la calle Cosmos de Guadalajara.