Morena no da por muerta a oposición en elecciones presidenciales

México.- Advirtió Ricardo Monreal, líder parlamentario de Morena en el Senado de la República que no hay que dar por muerta ni liquidada la oposición rumbo a las elecciones presidenciales.

Incluso, que Movimiento Ciudadano se reagrupará e irá con la coalición Va por México, integrada por el PRI, PAN Y PRD, a la contienda por la Presidencia de la Republica.

"Tampoco daría por muerta a la oposición, se equivocan quienes creen que ya está liquidada. ¡No! La oposición sigue estando viva y no debe confiarse Morena en que se va a reagrupar; incluso, yo soy de los que sostiene que al final Movimiento Ciudadano se reagrupará con los tres en una estrategia hacia el 24. No obstante que su dirigente nacional ha dicho que no, pero pienso que al final el bloque de los tres, más Movimiento Ciudadano, caminarán juntos en el 24, no sólo por ser competitivos, sino por sobrevivencia", mencionó.

Acerca de la información de los dirigentes nacionales del PRI, PAN Y PRD de que "hay tiro" entre la coalición opositora y el bloque oficialista para 2024, Monreal indicó.

"En la expresión esta coloquial, sí hay tiro, diría que no minimizo a la oposición, va a haber competencia. Tampoco creo que el resultado del 24 vaya a ser muy amplio, contundente o una decisión inevitable para el país, no, creo que de momento a momento se puede estar iniciando un proceso de recuperación de la oposición, ellos lo saben, por eso no la minimizo y no la doy por muerta", aclaró.

Sin embargo, remarcó, que los opositores no deben de mostrarse tan jubilosos ni presentar como victoria u derrota en las elecciones del domingo pasado, al perder cuatro de las seis gubernaturas en juego.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado mencionó probables candidatos presidenciales de la alianza opositora a los panistas a Ricardo Anaya, Damián Zepeda, Santiago Creel, Mauricio Vila, Mauricio Vila, Maru Campos, Mauricio Kuri y Diego Sinhué Rodríguez; así como al priista Alejandro Moreno; el perredista Miguel Ángel Manera, y los emecistas Luis Donaldo Colosio y Enrique Alfaro.