Andrés Manuel López Beltrán denuncia campaña de linchamiento político

CIUDAD DE MÉXICO (6 de agosto de 2025) – Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, calificó este miércoles como una "campaña de linchamiento político" las críticas alrededor de su reciente viaje a Tokio. Según el propio López Beltrán, opositores enviaron espías para fotografiarlo y acosarlo durante dicha travesía.

En un comunicado firmado el 5 de agosto, el funcionario aclaró que el viaje fue una decisión personal tomada tras "extenuantes jornadas de trabajo" y que fue financiado con recursos propios, sin usar fondos públicos. Aclaró que no viajó en avión privado ni militar, sino en un vuelo comercial con escala en Seattle, Washington, rumbo a Tokio.

Contrario a las acusaciones de hospedarse en un hotel de lujo con tarifa estimada en 50,000 pesos por noche, López Beltrán aseguró que pagó 7,500 pesos diarios, incluyendo desayuno, en una estancia que calificó de moderada.

El funcionario acusó a sus críticos de promover versiones falsas y denostaciones: "hipócritas conservadores", dijo, orquestaron espionaje para difundir calumnias sobre su estilo de vida. También denunció una agresiva cobertura mediática que, en su opinión, opera como la "mafia del poder económico y político".

Sobre su ausencia en la VIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Morena el 20 de julio de 2025, López Beltrán puntualizó que notificó oportunamente a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, y que su ausencia fue por motivos personales, no por desdén institucional.

El dirigente reafirmó su compromiso con los principios de austeridad y honestidad, citando el lema de la Cuarta Transformación: "no mentir, no robar, no traicionar al pueblo". Insistió en que "el poder es humildad" y que está dispuesto a "pagar una cuota de humillación cuando se lucha por una causa justa".