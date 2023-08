Movimiento Ciudadano también se fragmenta; Legisladores se unen a Alfaro

No solo es Morena y el Frente Amplio Por México quienes parecen estar en una fuerte fragmentación, pues todo parece indicar que Movimiento Ciudadano, la alternativa a los dos grupos principales, parece que también están en una separación cada vez más profunda.

Después de que el gobernador de Jalisco diera a conocer que esta se deslinda del partido al afirmar que su líder no tiene un rumbo fijo, los Senadores y diputados federales de Jalisco se vieron a favor del gobernador "nosotros estamos con Enrique Alfaro", aclararon.

Debido a estos acontecimientos, el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, señaló que es justo que el partido escuche a los políticos del estado de Jalisco, que es el estado que concentra la mayor parte de la fuerza electoral.

"Jalisco está haciendo un reclamo enérgico para ser escuchado y creo que eso es válido, y es legítimo, y me parece que lo más adecuado para Movimiento Ciudadano es que se escuche lo que Jalisco tiene que decir en razón de su historia, de su aportación, de su peso electoral y de la calidad de sus liderazgos.

Clemente Castañeda, aseguró que la posibilidad de una fragmentación dentro de Movimiento Ciudadano es cada vez más fuerte.

"Las distintas declaraciones han anunciado posibilidades diversas, como permanecer o no permanecer en Movimiento Ciudadano, explorar algunas alternativas, eso lo ha dicho el gobernador, la mayoría de nosotros hemos sido, transformamos este proyecto, vamos a hacer todo por tratar de quedarnos, pero nadie está a fuerzas en ningún lado", advirtió Castañeda.

A pesar de este reclamo por parte del partido, el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, aseguro que no hay ningún problema dentro del partido.

"Es que no hay problemas al interior del partido, no los veo. No hay ningún problema, es decir, si alguien imagina que hay problemas respeto su punto de vista, pero no hay absolutamente, no hay ningún problema, puntos de vista acalorados, pero no hay ningún problema.