Mr doctor acusa a Charlotte Lascuarin de amenazarlo

La amiga cercana a Maryfer Centeno y también influencer, Charlotte Lascuarin, entro a la polémica en contra de Jorge Octavio Arroyo Martínez, conocido como Mr. Doctor, pues esta la habría amenazado de muerte.

Por medio de cuenta falsas de Instagram, Charlotte Lascuarin, habría enviado amenazas de muerte al influencer por medio de audios, detallando que este viajara hasta Guadalajara para acabar con su vida.

TENGO MUCHO MIEDO, PORQUE ELLA ES CAPAZ DE ESTO pic.twitter.com/4grXlhvVDT — Mr Doctor (@MrDoctorOficial) December 22, 2024

"Esta es una advertencia hijo de tu p*nche madre, para que no vuelvas a hablar de mí ni de las personas con las que ando, hijo de tu perra madre, te voy a agarrar a puros cuchillazos hijo de la ch*ngada y me vale v*rga para que no vuelvas a hablar de mí, hijo de tu p*nche madre, hijo de la v*rga, me vale madres cabr*n, voy a ir a Guadalajara y te voy a matar con una pistola hijo de tu p*nche madre, baja ese p*to video ¡órale p*nche p*to!", se puede escuchar en el presunto audio.

Ante esto, Mr. Doctor responsabilizó a la influencer de cualquier cosa que ocurra en su contra, pues esta conoce donde vive después de entrevistarla para su programa.

"Si algo me pasa hago responsable a Charlotte, a MC y a su abogada. Y evidentemente ya hay una denuncia de todo esto y MUCHAS MÁS PRUEBAS que aún no puedo mostrar", se puede leer en su contestación emitida en sus redes sociales.

Por su parte, ni Maryfer Centeno ni Charlotte Lascuarin han emitido declaraciones públicas en respuesta a las acusaciones realizadas por Mr. Doctor