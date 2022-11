Muere mujer tras mal diagnóstico del IMSS; exigen justicia

Un mal diagnóstico en el IMSS le cobró la vida a una jovencita de apenas 18 años, el hecho fue reprobado por usuarios de redes sociales.

Se dio a conocer que en su primer día de clases en la escuela la adolescente falleció, luego de que en el IMSS la mal diagnosticaran con artritis, cuando en realidad era cáncer.

De acuerdo con el reporte, a la mujer le recetaron medicamentos que le debilitaron la salud, en consecuencia perdió la vida.

Vale referir que el padre de la hoy occisa, identificado como José Luis Vieyra, detalló que:

"Dentro de su enfermedad, arrastrando una pierna y con un brazo entumido, fue a presentar su examen de admisión al Politécnico para estudiar la rama de Negocios Internacionales. Transparente, demacrada, sin peso, volviendo el estómago, pero ella tenía sueños, ella quería salir adelante".

El terrible hecho inició en enero de 2019, cuando Valeria Vieyra Fuentes fue trasladada a la Unidad de Medicina Familiar número 2 (UMF-2), ubicada en Santa María la Ribera.

En dicho nosocomio, la mujer fue diagnosticada con síntomas de dolor en antebrazo derecho, en tórax y en la mano derecha, por lo que fue diagnosticada con artritis reumatoide.

Por lo tanto, a fin de mejorar la salud de Valeria Vieyra Fuentes los especialistas le brindaron un medicamento, sin embargo su estado no mejoró.

Posteriormente, la jovencita fue diagnosticada erróneamente por una clínica del IMSS en la Ciudad de México, en razón de que los especialistas de dicha institución declararon que la mujer padecía artritis reumatoide.

Sin embargo, siete meses después, al concurrir al Centro Médico de la Raza, le expresaron que su enfermedad era leucemia linfoblástica aguda.

"Me dijo el doctor: ´todo estuvo mal, su hija no tiene artritis´ yo brinqué de gusto, dije ´¡qué bueno!´, pero la cara me cambió cuando me dijeron que era algo mucho más grave, que era cáncer, leucemia".

A raíz de lo anterior, el papá de la mujer exige justicia, además solicita que casos como el de su hija no se vuelvan a cometer.

Finalmente, la mamá de Valeria Vieyra Fuentes manifestó que "lucharemos por ti Valeria, hasta el final para hacerte justicia".