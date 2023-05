Mujer policía amenaza con quitarse la vida tras ser abusada por sus superiores

Por medio de un Facebook live, una elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, amenazó con quitarse la vida en caso de que no se atendía su denuncia de acoso sexual por parte de sus superiores.

En el video que ya a sido compartido en Twitter, la policía aseguró que esta se quitaria la vida si esto provoca que las autocares investiguen a sus superiores que habrían abusado de ella.

Ella es Viridiana Hernández, policía de @Ecatepec:



En enero denunció hostigamiento y acoso sexual por parte de sus mandos y la @FiscaliaEdomex le ha dado largas.



Amenazó con quitarse la vida con su arma de cargo si no recibe apoyo. Ojo aquí. pic.twitter.com/h8l3JtVCSF — Antonio Nieto (@siete_letras) May 24, 2023

“No deja de estarme hostigando, pero no tiene ni siquiera los malditos pantalones para escucharme como elemento, y como ciudadana tengo voz ni voto”, reclamó la uniformada.

“Si es necesario que me quite la vida aquí, lo voy a hacer, y si con eso las autoridades se van a poner a trabajar me quedo satisfecha, me voy en paz, porque yo no le he hecho nada a nadie, lo único que estaba haciendo era defenderme y siguen y siguen demostrándome que ellos tienen más poder”, lamentó.

La agente entregó su arma de cargo y su caso fue turnado al área de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, para que expertos determinen si se encuentra facultada para desempeñar sus labores.