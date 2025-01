New York Times defiende investigación tras desestimación de Sheinbaum

Este pasado jueves, la presidenta Sheinbaum y el estado mexicano cargaron en contra del más reciente publicación del The New York Times sobre la producción de fentanilo dentro de nuestro país, negando la veracidad del mismo.

El Gobierno de México insistieron que en las imágenes presentadas por el medio americano son "falsas" pues aseguran que los cocineros se hubieran desmayado por los químicos del fentanilo.

Ante la negativa del gobierno de reconocer lo investigado por las periodistas, Natalie Kitroeff y Paulina Villegas, el NYT defendió la investigación, afirmando que las imágenes crudas de la elaboración del fentanilo son la realidad.

"The New York Times sigue respaldando cada aspecto de nuestros reportajes sobre la producción y las pruebas de fentanilo en México, donde nuestras periodistas informaron, con gran riesgo para ellas mismas, sobre el alcance y las operaciones de estas instalaciones. Por más peligrosa que sea, la síntesis de fentanilo ilícito en México en condiciones improvisadas como las que vio The Times es bien conocida. El papel del periodismo independiente es documentar el mundo tal como es, sacando la verdad a la luz para las audiencias de todo el mundo" se lee en el comunicado.

México ha sido señalado por medios americanos, así como el propio gobierno estadounidense, incluso por el gobierno chino, como una nación productora de fentanilo, apuntado directamente al Cartel de Sinaloa.