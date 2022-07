Niega AMLO proteger a Enrique Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO- Tras negar rotundamente que su gobierno proteja al expresidente Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador asegura no tener ningún problema en gritar los cuatros vientos su agradecimiento al exmandatario priiista, "porque no se metió como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón en la elección presidencial".

En los últimos días, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, toda vez que detectó un esquema por el que el exmandatario presuntamente se benefició de más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales.

"No es mi fuerte la venganza. Siento que lo mejor es prevenir. La justicia no solo es castigar, la justicia también es prevenir, que no se cometan delitos" señaló textualmente AMLO, en el marco de su conferencia de prensa Mañanera.

"Quisieran que nosotros ocultáramos información para que salgan a decir ´se está protegiendo al expresidente Peña Nieto´. No, nosotros actuamos con transparencia y lo vamos a seguir haciendo", aseguró López Obrador.

Asimismo, AMLO hizo público nuevamente su reconocimiento y su agradecimiento al exmandatario Peña Nieto ya que a diferencia de los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox, no se involucró en la elección presidencial y respeto la voluntad del pueblo de elegirlo a él como Jefe de Estado.

"A mí me dañaron, no a mí solo, dañaron al pueblo, porque si no se hubiesen robado la elección de 2006, no estaría así el país, yo no hubiera declarado la guerra contra el narcotráfico como lo hizo Calderón", aseguró AMLO.

El mandatario comentó que cuando se enteró de la investigación contra Peña Nieto, "yo les decía a la Fiscalía, a todos, porque tenemos que hacer de esa manera, por cuestiones de principios, de convicción, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie".

Asimismo, descartó que la filtración de la investigación en contra de Peña Nieto, tiene que ver con el proceso electoral del Estado de México: "Nosotros no nos metemos en politiquería, van a llevarse a cabo las elecciones en el Estado de México y los ciudadanos van a decidir".