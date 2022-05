No acudiría AMLO a Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO. – El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que en caso de que no se inviten a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas, como medida de protesta, él no acudiría y enviaría en su representación al canciller Marcelo Ebrard a esta importante reunión.

Como se ha informado, Estados Unidos será sede de la Novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, que se realizará del 6 al 10 de junio, encuentro de jefes de estado que tendrá como tema "Construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo".

Pese a que el pasado 22 de abril en su conferencia de prensa Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que asistiría a la Cumbre de las Américas, esta mañana, y a insistencia de una periodista, AMLO aseguró que en caso de que no se les invite a todos los países, (Cuba) declinaría su asistencia a esta cumbre.

"Pero, ¿cómo una cumbre de América, sin todos los países de América? ¿De dónde son los no invitados? Ya lo dije, ¿son de otro continente, son de otra galaxia, o de un planeta no conocido?" cuestionó el mandatario.

AMLO insistió que se le debe de invitar a todos los países, y que ya si ellos no quieren ir, es otra situación,

La mañana de este martes, cuando fue cuestionado por primera vez que sí asistiría o no a la Cumbre de las Américas en caso de que no se les invitara a todos los países, López Obrador manifestó:

"No me voy adelantar, si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México. No iría yo... Me representaría el canciller, Marcelo Ebrard".

Afirmó que su ausencia a la Cumbre de las Américas, sería un mensaje de protesta, porque él como presidente de México, no quiere que continúe la misma política en América, "quiero que en los hechos, hacer valer, la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal".