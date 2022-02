TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. – Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su gobierno no se permite la impunidad y que no hay masacres, ni crímenes de estado. AMLO señaló durante su Mañanera, que se realizó en Tijuana que avanzan las investigaciones de los homicidios de periodistas.

"El estado no es el principal violador de los derechos humanos, como era antes. No hay crimines de estado. No hay masacres, no se ordena desaparecer a nadie, no existe el nivel de letalidad que se presentó durante el periodo de Felipe Calderón", sostuvo el presidente AMLO.

Durante la conferencia de prensa Mañanera de AMLO de este jueves, realizada en Tijuana Baja California, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, presentó un avance de los resultados obtenidos por las autoridades en el caso de los homicidios en contra de periodistas.

Sobre el caso de la comunicadora Lourdes Maldonado, asesinada en su domicilio en Tijuana, el subsecretario explicó que ya están detenidos y vinculados a proceso penal Erick "N", Kevin "N" y Guillermo "N" autores materiales del asesinato de la comunicadora, para lo cual las autoridades determinaron un plazo de seis meses para la realización de las investigaciones complementarias.

Ricardo Mejía, estimó que en los próximos días pudiera girarse una nueva orden de aprehensión en contra de otro delincuente involucrado en el homicidio de Lourdes Maldonado.

En el caso del reportero gráfico Margarito Martínez, "no descartamos una posible vinculación de un grupo criminal, hay un trabajo muy sólido de inteligencia y de acopio de indicios, sin embargo, convertir la inteligencia en acciones judiciales tiene un grado de complejidad".

Pese a lo anterior, el funcionario de seguridad pública, confió en que en los próximos días pudieran concretarse la detención de los responsables.