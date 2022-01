"No me reuniré con él" AMLO rompe con Monreal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó una reunión con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.

En la conferencia mañanera del 10 de enero, AMLO afirmó que no se reunirá con Ricardo Monreal pues no hay temas pendientes que hablar con él.

AMLO prefirió no opinar sobre si Ricardo Monreal se mantendrá como el coordinador de Morena en el Senado ante las diferencias que hay entre el senador y el partido.

En este sentido, AMLO señaló que cada quien debe asumir su responsabilidad y evitó profundizar sobre el tema: "No me meto en eso", dijo.

"No, no hay. No me meto en eso. Aquí cada quien asuma su responsabilidad. No me quiero meter en eso"

Al respecto, mencionó que el único tema que le atañe son las tres reformas que propone su gobierno: "una ya está ahí, que es la eléctrica, otra es la electoral y la otra es la de la Guardia Nacional".

Además, AMLO sostuvo que tanto el poder ejecutivo y el legislativo deben ser independientes, pues no "es el tiempo de antes"

"No hay nada y además debemos de ser independientes. Ya no es el tiempo de antes"

AMLO La víspera, Ricardo Monreal ofreció una entrevista al diario Reforma en la que hizo fuertes afirmaciones sobre los integrantes del partido Morena.

Ricardo Monreal dijo que Morena no necesita integrantes radicales que acaben con México, sino alguien que busque acuerdos como él lo hace

AMLO responde a Ricardo Monreal: Claro que somos radicales

AMLO aseguró que en Morena sí son radicales y que en la Cuarta Transformación "no hay medias tintas".