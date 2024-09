"No pasó a mayores"; AMLO habla sobre botellazo en Veracruz

En la conferencia matutina del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló sobre su más reciente visita a Veracruz, donde un sujeto miembro de Morena arrojo le arrojo una botella de agua.

AMLO señaló que el accidente no paso a mayores y señalo que las protestas en su contra son por parte del "conservadurismo".

"Ayer me tiraron una botella de agua. Es que yo empecé jugando béisbol, era fielder imagínense si no sé, si hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores", dijo.

"Entiendo que están enojados, están molestos, por esto mismos ellos quisieran que no cambiara nada, conservadurismo viene de conservar, de mantener el status quo, pero eso ya no se puedo, entonces ahí se les va pasando el enojo", apuntó.

"Otra cosa que les molesta mucho es que no haya represión. Por ejemplo, al que tiró la botella ayer, ese puede estar tranquilo, no pasa nada (...) No pasa a mayores", señaló.

Identifican al sujeto que estuvo aventando las botellas de agua en el evento de AMLO en Veracruz



Pues resulta que en medio de las protestas en la que le gritaron "dictador" al Presidente, se registraron enfrentamientos con los manifestantes debido a la presencia de provocadores,... pic.twitter.com/pwCXZBEHBs — Laura Brugés (@LauraBruges) September 22, 2024

En su visita a Veracruz, trabajadores del poder judicial protestaron contra el mandatario a gritos de "dictador", entre la multitud, un sujeto identificado como Jorge Cedillo, lanzo una botella al mandatario y al gobernador de Veracruz.