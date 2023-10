No quieren perder ni AMLO ni Ancira acusa Sacerdote

Monclova; Coah.-"Por qué no se destraba AHMSA? porque quienes están de responsables, a los que les toca pensar, discernir no quieren ceder, no quiere ninguno perder" exclamo el Párroco Eduardo Neri durante la misa del domingo refiriéndose al ex presidente de Consejo de Altos Hornos de México Alonso Ancira y al presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, "No quieren ceder, ninguno quiere perder, quiere uno salir y decir: Yo gane"

Durante la misa en la Parroquia Santiago Apóstol se invitó a los feligreses a la congruencia, a ser sinceros y humildes, porque existen en el mundo personas que decimos creer en Dios pero vivimos como si Dios no existiera, como ejemplo nombró a Ancira y Andrés Manuel López Obrador por el tema de crisis que se vive en la actualidad.

Dentro del tema religioso también se nombró a los políticos que durante campaña prometen tantos proyectos y cuando son ganadores ya no se acuerdan de las promesas, por ello exhorto a las familias a ser congruentes con lo que dicen y con sus acciones.