No se vence a quien no se rinde: AMLO echa porras al Tricolor

Ciudad de México. – El camino de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022 ha sido turbulento, y el Presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para enviar un mensaje de ánimo, de cara al próximo enfrentamiento que el equipo dirigido por Gerardo Martino encarará en la competencia de la FIFA.

Sabedor que el Tricolor necesita golear al menos 4-0 a Arabia Saudita para avanzar a los Octavos de Final, independientemente de lo que hagan Argentina y Polonia, el Presidente de la República animó al equipo Nacional y lo llamó a no rendirse.

"Decirle a nuestros representantes de la Selección Mexicana que adelante. Esto no se acaba hasta que se acaba. Hay que echarse para adelante siempre. No se puede vencer al que no sabe rendirse. ¡Ánimo!", dijo este lunes en su conferencia de prensa.

México, sin triunfo y sin golLa Selección Mexicana no solo no ha ganado en esta Copa del Mundo, sino que tampoco ha metido gol, y eso es un problema muy grave que afecta las aspiraciones del equipo por colarse a los Octavos de Final del torneo.

A pesar de todo esto, el combinado tricolor aun tiene posibilidades de calificar a la siguiente ronda, pero la tarea se resume en vencer por al menos cuatro goles de diferencia a Arabia Saudita en la tercera y última jornada de la etapa de grupos.

Si esto ocurre, México no dependería de lo que suceda entre Argentina y Polonia, pero si empata o pierde contra los Halcones Verdes, su eliminación estaría decretada.

Al momento, el Grupo C de la Copa del Mundo es liderado por Polonia, quien tiene 4 puntos; le sigue Argentina con 3, después viene Arabia Suaita con 3 y en el fondo está México con 1 punto.