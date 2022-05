“No somos amigos” Chumel Torres se deslinda de "Va X México"

El influencer Chumel Torres, pidió a los lideres del PAN, PRI y PRD, que retiraran su fotografía en una camparte que señalaba que los expuestos allí, fueron perseguidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Hoy la Alianza VaPorMexico presentó un quiensabequé En la imagen usan una foto mía dizque en contra de quiensabequé Yo jamás autoricé, no tengo nada que ver con ninguno de los partidos involucrados y usaron esto sin mi permiso Quítenla @PRI_Nacional @AccionNacional @PRDMexico" afirmo en el tuit.

Después, en otro tuit, señalo que no busca aliarse con ningún partido político, así como no ser parte de un mismo proyecto.

"Políticos (todos). No me caen bien. Ninguno. De ningún partido. No somos amigos. No quiero que me vinculen a ustedes en ningún momento, proyecto o lugar. Besos Chumel." remato en otro tuit.

La alianza Va por México, es una alianza política de los tres partidos opositores al partido oficialista, Morena, esto para formar una oposición mas fuerte ante las políticas del partido de AMLO.