"No somos colonia rusa" Afirma AMLO sobre espías en México

El Comando Norte de Estados Unidos, Glen Van Herck, afirmó que en México y en la Bahamas hay una gran presencia de agentes rusos que buscan desestabilizar la democracia americana.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmo que México no es una colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos.

"Es una declaración. Nosotros no vamos a cuestionar nada somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente, soberano.. debe saberse cada vez más porque aparece a veces que no se entiende lo suficiente, hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero que México es un país México libre, independiente soberano. que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos", enfatizó

Así mismo el presidente de México, afirmo que no se tiene información de que agentes extranjeros estén actuando en el territorio nacional, así mismo AMLO señalo que no hay agentes mexicanos en el extranjero.

" (...) Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar, qué están haciendo en China, ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles. No nos metemos en eso", insistió.