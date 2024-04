"No soy calderonista"; EPN habla sobre su relación con Felipe Calderón

Tras casi 6 años de estar bajo silencio auto infligido, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto se entrevisto con el periodista Mario Maldonado tanto en Madrid, España y Punta Cana, República Dominicana.

Gracias a estas entrevistas, saldrá pronto a la venta el libro Confesiones desde el exilio: EPN. Los secretos y escándalos del último gobierno del PRI, donde el exmandatario a revelado su relación con expresidentes de México.

Enrique Peña Nieto hablo sobre su relación con Felipe Calderón Hinojosa al cual tacho de hosco. "Yo no soy calderonista, cero me llevo con él; no me llevo mal, pero tampoco me llevo bien", declaró.

Asimismo, EPN declaró que de todos los expresidentes, Calderón es la personas con la que menor le gusta convivir. En el otro lado del espectro esta Ernesto Zedillo Ponce de León, con el que lleva una buena relación en España.

Según refiere la descripción del libro de Maldonado, Peña Nieto también se sinceró respecto sobre su origen en Atlacomulco, su ascenso político, sus hombres más cercanos y las crisis sociales que marcaron su sexenio, incluyendo la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.