"No soy Tláloc"; Samuel García apuesta a la lluvia para enfrentar sequía

Durante el día de ayer, en una conferencia, el gobernador del Nuevo León, Samuel García, señalo que depositara su confianza en las nubes, para poder hacer llover y que el escurrimiento vuelva a llenar la Presa La Boca.

"Primero, no soy Tláloc. Si hoy llega la humedad como se ve y le atinamos al bombardeo, aquí, y me escurren todos estos ríos a La Boca y ésta la recuperamos, ya fregamos al menos unas semanas", dijo García Sepúlveda al explicar su estrategia en un mapa.

Asimismo, el joven gobernador afirmó que necesita que la lluvia sobre la Sierra de Santiago continúe por 7 horas seguidas, pues con estas precipitación le regresaría la vida a la presa.

"Ya estamos empezando a bombardear para que la nube se quede aquí, y llueva aquí seis o siete horas. No quiero que se vaya a Galeana, no me interesa que se vaya al norte. Aquí ocupo la nube lloviendo siete horas para que todo ese escurrimiento en la sierra en Santiago me ayude a recuperar La Boca, que está seca, por eso no puedo ayudar a mandar agua, miren, cero, a toda mi gente del sur", explicó.

El gobernador destacó el trabajo de su administración para enfrentar la sequía bombardeando nubes, también recordó que la mitad del país enfrenta una sequia.