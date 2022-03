"No va a quedar impune"; Gobernador de Querétaro va por agresores

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, señalo que los agresores del estadio Corregidora son "criminales" y señalo que los buscara para llevarlos a la justicia.

"Esto no va a quedar impune. Me quiero dirigir a ti, criminal; no me importa dónde estés ni dónde te estés escondiendo, voy a dar contigo. Lastimaste y ofendiste a las familias queretanas y de todo el país; lastimaste a visitantes cuando somos un ejemplo de hospitalidad" señalo el gobernador.

El mandatario estatal señalo que buscara reunirse con el ´gobernador de Querétaro presidente de la Liga MX y el presidente de los Gallos Blancos del Querétaro para analizar lo ocurrido este domingo.

Así mismo señalo que se registro un total de 26 personas lesionadas de los cuales tres se encuentran graves, así mismo otras tres ya fueron dadas de alta.

El secretario de Seguridad Ciudadana señalo que la empresa de seguridad contratada en el estadio Corregidora no contaba con la suficiente seguridad para contener a los aficionados.