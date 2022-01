Nombra AMLO a Claudia Pavlovich cónsul de México en Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO. - La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que la exgobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, fue nombrada cónsul de México en Barcelona, mientras que Carlos Miguel Aysa, exgobernador de Campeche, fue designado embajador de México en República Dominicana.

A través de un comunicado, la cancillería informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha resuelto proponer a consideración del Senado de la República la designación de nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior.

"En el caso de los nombramientos a embajadas, la cancillería informa que ya se han presentado las solicitudes para beneplácito a los países de adscripción"

El presidente López Obrador designó a Alfonso Suárez del Real, actual jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, como titular en la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo.

La escritora Laura Esquivel, y también exdiputada federal por Morena, fue propuesta por López Obrador como embajadora de México en Brasil.

Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM y experto en Historia de México, será designado como embajador de México en Panamá, indicó la cancillería.

Después del proceso electoral de 2021, López Obrador había manifestado su interés de convocar a ex gobernadores de otros partidos políticos para sumarse a su gobierno, entre ellos, Quirino Ordaz Coppel, ex mandatario de Sinaloa, aunque no se ha oficializado algún nombramiento para el priista.

México designa embajadores y cónsules para Corea, Venezuela y Rumania

Además de los dos ex gobernadores priistas que en 2021 dejaron su cargo, López Obrador designó a diplomáticos, dirigentes políticos y funcionarios federales como embajadores o cónsules en diversos países:

Amparo Anguiano, actualmente directora general para África, Asia Central y Medio Oriente de la SRE, a la embajada de México en Rumania.

Bruno Figueroa, actual embajador en la República de Corea, a la embajada de México en Portugal.

Leopoldo de Gyves, dirigente político y social, como embajador de México en la República Bolivariana de Venezuela.

Marcos Moreno Báez, actualmente comisionado de la SRE en la Secretaría de Gobernación, al Consulado General de México en Nogales.

Norma Pensado, actual embajadora de México en la Federación de Rusia, a la embajada de México en Dinamarca.

Carlos Peñafiel, actual embajador de México en la República Dominicana, a la embajada de México en Corea.

María Victoria Romero, actual coordinadora para G20, MIKTA y Temas Políticos con Países de Europa de la SRE, a la embajada de México en Azerbaiyán.

Eduardo Villegas Megías, actual coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, a la embajada de México en la Federación de Rusia.

Guillermo Zamora, escritor y periodista, a la embajada de México en Nicaragua.

Carolina Zaragoza Flores, quien fungió recientemente como directora general de Servicios Consulares, a la embajada de México en Irlanda.

Alicia Bárcena será directora del Instituto Matías Romero

La cancillería detalló que Alicia Bárcena será directora del Instituto Matías Romero (IMR) cuando concluya su encargo como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

"El actual titular del IMR, Alejandro Alday González, de quien se reconoce su destacado desempeño, ha sido propuesto para un nuevo encargo dentro del Servicio Exterior Mexicano, el cual será dado a conocer con oportunidad", indicó la cancillería.

La cancillería también anunció que convocará a un concurso especial para diez designaciones como titular en embajadas y consulados generales de México, para lo cual se abrirán diez nuevas plazas. Las bases y plazos del referido concurso serán dados a conocer en fecha próxima, indicó en el comunicado. Con información de Milenio.