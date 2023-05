NYT investiga abusos del Ejército y descubre que Encinas fue espiado por Pegasus

El Subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, fue espiado por el programa Pegasus, mientras se investigaban abusos del Ejército nacional.

Esto lo reveló The New York Times (NYT), quien señaló que Encinas se enteró sobre los hackeos después de que fueron confirmados por Citizen Lab, un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto; esta organización realizó un análisis forense de su teléfono que no se ha dado a conocer.

"Su celular fue infectado varias veces, incluso el año pasado, mientras lideraba la Comisión de la Verdad del Gobierno sobre la desaparición, lo que le dio a los piratas informáticos acceso ilimitado a toda su vida digital", detalló NYT.

Este grupo halló pruebas de que se infiltraron con Pegasus a los celulares de otros 2 funcionarios que trabajan con Encinas y estuvieron involucrados, en indagatorias de violación a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas armadas.

A principios de marzo, el Subsecretario de Derechos Humanos se reunió con Obrador para hablar sobre el espionaje y si debía darlo a conocer, puntualizaron personas que fueron informadas de la conversación, pero decidieron guardar silencio sobre la infección.

Encinas ha estado en tensión con las fu